CHP Kongrelerinde Bilişimden Sorumlu Kişilere Yer Verilmesi Tavsiye Edildi

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzasıyla parti il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge ile bilişimden sorumlu il- ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapabilecek en az bir kişiye kongrelerdeki listelerde yer verilmesi tavsiye edildi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Devrim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzasıyla parti il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge ile bilişimden sorumlu il- ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapabilecek en az bir kişiye kongrelerdeki listelerde yer verilmesi tavsiye edildi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından açıklanan kongre takvimi devam ederken, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Derim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzası ile partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına 25 Temmuz tarihinde gönderilen genelgede, bilişimden sorumlu il ve ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

İL VE İLÇE YÖNETİM KURULLARINDA EN AZ BİR SORUMLU OLACAK

Parti tüzüğünün 18. Maddesi uyarınca, kongrelerde oluşan ile ve ilçe yönetim kurullarında birer bilişim sorumlusunun belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu yönetim kurulu üyesinin partinin internet sisteminin ve dijital işlerin sağlıklı yürümesi ve teknolojik imkanların kullanılması konusunda görevleri olduğu vurgulandı.

CHP'DEN KONGRE LİSTELERİNDE YER VERİLECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ GENELGE

Genelgede, "Partimizin internet sistemini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek düzeyde bilişim okuryazarlığı olan, Word ve Excel programlarına hakim ve il/ilçe yönetimlerinde 'bilişimden sorumlu il/ilçe başkan yardımcısı' olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesi önem arz etmektedir" denildi.

ÇARŞAF LİSTEDE EN AZ BİR PARTİLİYE DESTEK TAVSİYE EDİLDİ

İlçe ve il kongrelerinde, blok liste ile seçime gidilmesi halinde bu hususun dikkate alınarak tarif edilen niteliklere haiz en az bir kişiye yönetim listelerinde yer verilmesi önerilen genelgede, çarşaf liste ile seçime gidilmesi halinde ise bu özelliklere sahip en az bir partilinin seçilmesinin sağlanması amacıyla desteklenmesi de tavsiye edildi.