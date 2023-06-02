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CHP Kayseri İl Başkanı İstifa Etti

CHP Kayseri İl Başkanı İstifa Etti

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görevinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti.

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir; 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görevinden istifa etti. Ümit Özer'in milletvekilliği adaylığı için il başkanlığından istifasının ardından Ocak ayında göreve gelen Adil Demir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunun ardından görevinden istifa etti.

14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde CHP Kayseri'de yüzde 17,2 oy alarak meclise 2 vekil göndermişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Adil Demir Kayseri Politika Haberler

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