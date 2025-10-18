CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç Seçildi
CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak gösterilen Çağatay Güç, 510 delege oyunun 447'sini alarak yeni il başkanı seçildi.
Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in yaptığı kongre tamamlandı.
Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini kongrede 510 delege oy kullandı.
Delegelerden 447'sinin oyunu alan Güç, yeni il başkanı oldu.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika