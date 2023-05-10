CHP İzmir İl Başkanlığı, 'İktidara Yürüyoruz' sloganıyla fener alayı düzenledi. Fener alayına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 'Seçmenlere yönelik bir psikolojik savaş içerisindeyiz. Çok manipülatif mesajlarda gelecektir şu anda bizim tarafımız umudu örgütlüyor bizim rakibimiz korkuyu örgütlüyor. Umut ağırlıklı olarak kazanacaktır' dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, "İktidara Yürüyoruz" sloganıyla fener alayı düzenledi. Fener alayına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Seçmenlere yönelik bir psikolojik savaş içerisindeyiz. Çok manipülatif mesajlarda gelecektir şu anda bizim tarafımız umudu örgütlüyor bizim rakibimiz korkuyu örgütlüyor. Umut ağırlıklı olarak kazanacaktır" dedi.

Fahrettin Altay Meydanı'ndan başlayan ve İnönü Caddesi boyunca Hatay semtine kadar devam eden yürüyüşe CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"BİZİM TARAFIMIZ UMUDU ÖRGÜTLÜYOR BİZİM RAKİBİMİZ KORKUYU ÖRGÜTLÜYOR"

Fener alayına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, şunları söyledi:

"Seçmenlere yönelik bir psikolojik savaş içerisindeyiz. Çok manipülatif mesajlar da gelecektir şu anda bizim tarafımız umudu örgütlüyor bizim rakibimiz korkuyu örgütlüyor. Umut ağırlıklı olarak kazanacaktır temkinli olmamız lazım provokasyonlara gelmemiz lazım. Biz stratejimizi seçimin son dönemecinde umudu büyütürsek biz bu seçimi alırız diye oluşturmuştuk. Bizim stratejimiz başarılı. Rakibimiz hiçbir strateji oluşturamadı şimdi 2019 seçimlerindeki numaralarını yapıyorlar dolayısıyla onların bir şansı yok biz bütün gücümüzle kararsız kimi görüyorsak odaklanacağız. Sandık güvenliği ile ilgili de çok iyi bir noktadayız önceki seçimlerden daha iyi bir noktadayız. Sandık güvenliği ne kadar teknikse bir o kadarda psikolojiktir sandığın son oyu sayılana kadar arkadaşlar motive olacak ve bu işi bitireceğiz. Normalde seçim günü kendimizin sorumlu arkadaşımızın dışında herhangi bir mesaja da itibar etmememizi öğreneceğiz. Manipülatif içeriklerden ziyade sorumlu kişi ile yol yürüyüp biz bu işi ilk turda bitireceğiz."