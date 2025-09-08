CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasının Kapatıldığını Açıkladı

Haberler

CHP, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını duyurdu. Yeni il başkanının seçimine kadar mevcut başkan Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni adres bildirildi.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirdi.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
