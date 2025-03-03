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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmanın gerekçesi olarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" olduğu kaydedilirken; Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Çelik Halk TV'ye yaptığı ilk açıklamasında "Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular. 20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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