"CHP ile ittifak değiliz" sözleriyle gündem yaratan İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "CHP ile ittifak değiliz" sözleriyle Ankara'yı karıştıran İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan yeni açıklama geldi. Yaptığı açıklamanın yalnızca bir tanım konusu olduğunu belirten Poyraz, "Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz. Ama ittifak tanımı seçim süreci geldiğinde kullanılır" diye konuştu. Poyraz, 6'lı masanın parlamenter sistemi hayata geçirmek için işbirliği içinde olduğuna vurgu yaptı.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, canlı yayında yaptığı açıklamayla adeta muhalefet cephesini karıştırmıştı. Poyraz'ın katıldığı bir televizyon programında "CHP ile henüz ittifak kurmadığınızı mı söylüyorsunuz?" sorusuna "Evet" yanıtı vermesi üzerine siyasette "ittifak" tartışması başladı.

POYRAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA: BİZ İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ

Cumhuriyet'e konuşan Poyraz, yaptığı açıklamanın sadece bir tanım konusu olduğunu ve bunu da katıldığı televizyon yayınında açıkladığını belirterek "İttifak süreci seçim başladığında açıklanır. Bu sadece yasal bir tanım meselesi. Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz. Ama ittifak tanımı seçim süreci geldiğinde kullanılır" dedi. Poyraz, 6'lı masanın da güçlendirilmiş parlamenter sistemi yaşama geçirmek için işbirliği içinde olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz.

CHP: BİZ ALTI PARTİ OLARAK CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ

CHP kurmayları da masada bir ayrılık olmadığının altını çizdi. "Biz her zaman 'Millet İttifakı'nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak' vurgusu yapıyoruz" diyen partililer, "Millet İttifakı'nın temeli İYİ Parti ve CHP'den oluşuyor. Biz bir demokrasi mücadelesi için birlikteyiz, onun için de ittifak halindeyiz. Yasal ittifak süreci seçim başladığında başlamış oluyor. Seçim takvimi belli olduğunda da bu açıklanmış olur. Ama biz altı parti zaten şu anda ciddi bir işbirliği halindeyiz" değerlendirmesini yaptı.