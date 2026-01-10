Haberler

CHP'de İl Başkanları Toplantısı yapıldı

CHP'de İl Başkanları Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı değerlendirildi ve 2026 yılı için yol haritası belirlendi. Ayrıca, il başkanlarının görüş ve önerileri ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı, basına kapalı yaklaşık 7 saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, 2025 yılının değerlendirmesi yapıldı ve 2026 yılının "yol haritası" belirlendi.

Ayrıca sahada yapılacak çalışmalar görüşüldü, il başkanlarının görüş ve önerileri ele alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
