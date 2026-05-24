CHP Genel Merkezi'ne girmek isteyen Isparta İl Başkanı Karaca düşerek yaralandı

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, Genel Merkez'e otopark kapısının üzerinden tırmanarak girmek isterken düşüp bacağını kırdı. AFAD ekipleri de aynı yoldan müdahale ederek Karaca'yı hastaneye sevk etti.

CHP Genel Merkezi'ne otopark kapısının üzerinden tırmanarak girmek isteyen CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca düşerek yaralandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından Genel Merkez'e girişler kontrollü yapılırken bazı partililer, binaya otopark kapısının üzerinden tırmanarak girdi.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı yolla Genel Merkez binasına girmek isterken düşüp yaralandı.

Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.

Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı.

Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
