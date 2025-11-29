Haberler

CHP İktidara Hazır Dedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kurultayında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara hazır olduğunu vurguladı ve parti disiplinini övdü.

'CHP İKTİDARA HAZIRDIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oylamanın sonuçlanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Özel, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunun için teşekkür etmek isterim. Yıllardır üzüldüğüm bir şey vardı. Çok uğraştım ama o zamanki görevim, yetkim bunu mümkün kılmadı. 'Cumhuriyet Halk Partisi bir toplantı yapacaksa dediği saatte yapar. Dediği saatte başlar ve en uygun zamanda tamamlar' diye. 105 miting yaptık yerel seçimlerde, 99'u tam saatinde başladı. Birisi yarım saat gecikti, diğerleri 10-15 dakika. Bütün eylemleri, kaçta diyorsak o saatte başlatıyoruz. Bugün parti tarihinde ilk kez '10.00'da' dedik, saat 10.00'da salon neredeyse tam olarak doluydu. 10.15'te salona girdik. Büyük bir disiplinle, hiçbir kargaşa olmadan, herkes bir görev bilinciyle, tarihi sorumluluğunun farkında harika bir gün geçirdiniz. Divan'a, Sayın Başkanı'na, Divan Heyetimize, partimizin emekçilerine, ayrıca tüm il ve ilçe başkanlarına, bütün delegelere böylesi zorlu bir dönemde sorumluluğun farkında olarak ve titizlenerek, üzerine titreyerek gerçekleştirdikleri bu kurultay için yürekten teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara hazırdır" dedi.

Haber: Kübra SONKAY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.