CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman'da konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidara gelirsek 20 yıllık özlemi gidererek Çat Barajı'nın yarım kalan sulama tünelini bitirip tarım arazilerini suya kavuşturacağız." dedi.

Özel, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin topraklarından bereket fışkırdığını söyledi.

İlçede tütün üretimiyle ilgili sorunlar bulunduğunu öne süren Özel, bu sorunları iktidar olmaları durumunda çözeceklerini ifade etti.

"İktidara gelirsek 20 yıllık özlemi gidererek Çat Barajı'nın yarım kalan sulama tünelini bitirip tarım arazilerini suya kavuşturacağız." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası işlevsiz olan devlet hastanesinin yeni bir projesini yaparak ilçeye 200 yataklı devlet hastanesi yapacağız ve tüm doktor, ekipmanı ile sizlere teslim edeceğiz. Çocukların rahat oynayabileceği alanlara çocuk parkı yapacağız. Araç sürücülerinin korkulu rüyası olan Adıyaman-Çelikhan kara yolunu yapacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse ve biz de iktidara gelirsek size söz bütün eksiklikleri giderip sözümüzde duracağız. Kısacası siz isteyin biz yaparız."

Özel ve beraberindekiler daha sonra esnafı ziyaret etti.

Seçim koordinasyon merkezinin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP'nin Adıyaman milletvekili adayları da katıldı.