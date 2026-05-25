CHP Genel Merkezi'nde temizlik ve onarım çalışması

CHP Genel Merkezi'nde, dün polis eşliğinde gerçekleşen tahliyenin ardından temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından dün polis eşliğinde bina tahliye edildi. Tahliye sırasında çıkan olaylar nedeniyle genel merkez binasında camlar kırıldı, koltuklar ve pek çok eşya hasar gördü. Tahliyenin ardından binada dün akşam saatlerinden itibaren temizlik çalışması başladı. Binanın giriş katı tamamen temizlendi, kırılan camlar ile hasar gören eşyalar yenilendi. Diğer katlarda meydana gelen tahribat da büyük ölçüde giderildi. Binanın çevresinde de hasarlı alanlarda onarım çalışması yapıldı. Ekiplerin binada ve çevresindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmaların Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceği bayramın 2'nci gününe kadar tamamen bitirileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı