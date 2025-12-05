Özel, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın pek çok ülkesinden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet kadrolarını minnetle yad ediyorum. Bugün de eşitliği hayatın her alanında var edecek bir geleceği kadınlarla birlikte kuracağımızın sözünü yineliyorum. Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir" ifadelerini kullandı.