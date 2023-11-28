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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tahir Elçi'yi anarak vefatının 8. yıl dönümünü kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi vefatının 8. yılında saygıyla anarak adaletin yerini bulmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 8'inci yılında eski Diyarbakır Baro Başkanı ??????? Tahir Elçi'yi andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 8'inci yılında katledilen insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi saygıyla anıyorum. Sorumlular hesap verene, adalet yerini bulana kadar yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Diyarbakır Tahir Elçi İnsan Hakları Hukuk Politika Haberler

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