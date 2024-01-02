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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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