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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay Delegeleriyle Fotoğraf Çektirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın 3'üncü gününde Kurultay delegeleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin de fotoğrafta yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın 3'üncü gününde Kurultay delegeleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın 3'üncü günü programı sonrası Kurultay üyeleri, parti genel merkezine geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkez önünde Kurultay delegeleri ile fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile Kurultay delegeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hikmet Çetin Mansur Yavaş Özgür Özel Politika Güncel

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