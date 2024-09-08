CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay Delegeleriyle Fotoğraf Çektirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın 3'üncü gününde Kurultay delegeleri ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın 3'üncü günü programı sonrası Kurultay üyeleri, parti genel merkezine geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkez önünde Kurultay delegeleri ile fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile Kurultay delegeleri yer aldı.