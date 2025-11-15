Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Tufan Erhürman'ı ziyaret ederek, Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Erhürman'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bulunduğu başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'deki resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Özel ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bulundukları başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti. Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel ise Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Erhürman'ı geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle bir kez daha tebrik etti. Görüşmede karşılıklı hediye takdimleri de gerçekleşti. - LEFKOŞA

