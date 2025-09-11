CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ofisinde Güvenlik Önlemleri Sürmekte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Bina çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürürken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i saat 15.00'te burada ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP'nin eski İl Başkanlığı binası önündeki güvenlik önlemleri sürüyor. CHP Genel Başkanlığ Çalışma Ofisi'ne çevrilen bina çevresinde Çevik Kuvvet ekiplerinin nöbeti devam ederken, gazeteciler tek bir noktadan içeri alındı.Sabah saat 11.15 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla atanan heyet üyelerinden 1 kişi geldi. Diğer yandan saat 15.00 itibariyla DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i binada ziyaret etmesi bekleniyor.