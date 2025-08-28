CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
