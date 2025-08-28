CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı.
