CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Havalimanı'na iniş yaparak partililer tarafından karşılandı ve ardından CHP İl Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı. Özel'i havalimanında CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Gaziantep CHP milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen'in yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği Özel, CHP İl Başkanlığı'na geçti. Burada yapılan toplantının ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Kilis'teki programlarına katılmak üzere kara yolu ile şehirden ayrıldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
