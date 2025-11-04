Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eczacılık Müzesi'nin Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eczacılık Müzesi'nin Açılışına Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin açılışında, müzenin önemli bir süreç olduğunu vurguladı. Eczacılık mesleğinin ve tarihinin önemine dikkat çeken Özel, müzenin mesleki birlikteliği pekiştireceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

Özel, Çankaya ilçesindeki önceden Birlik için kullanılan binada açılan müzenin açılışında yaptığı konuşmada, bu binanın müzeye dönüşmesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kurumların tarihlerine ve mesleklerin geleneklerine sahip çıkmasının çok önemli olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Müzecilik meselesi, Türkiye'de çok eksik kalan ve Türk Eczacıları Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. Ayrıca bu binanın bir müze olarak devamlı eczacılar ve eczacıların konukları açısından ziyaret edilecek bir yer haline gelmesi benim için ayrıca anlamlı. Bu bina, 1999'da Manisa Eczacı Odası yöneticisi olduğumdan beri irtibatımın olduğu, 2001'den beri düzenli gelip gittiğim, Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak kamu kurumu sözleşmeleriyle ilgili kurulan komisyonlarda göreve başlayıp, Türk Eczacıları Birliği'nde Genel Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevlerini yaptığım bina. Burada çok iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep bu binalarda hem öğrendik hem birbirimizi öğrettik. Farklı siyasi görüşten dostlarımız oldu ama bir mesleki birliktelik içinde kimseyi itmemeyi, kalkmamayı, aramıza çatışmaların girmemesini de burada öğrendik."

Özel, binanın müzeye dönüşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney de müzenin yalnızca eczacılığın tarihsel serüvenine tanıklık etmediğini aynı zamanda bilimin ve sanatın buluştuğu bir mekan olarak kapılarını açtığını ifade etti.

Üney, müzede yer alan yaklaşık 120 yıl İstanbul Moda'da hizmet veren "Tarihi Yeni Moda Eczanesi"nde merhum eczacı Melih Ziya Sezer'in mirasının yaşatılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Özel ve katılımcılar, açılışını yaptığı müzeyi gezdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Sudan'da vahşet devam ediyor! Cinayet ve tecavüzleri akılalmaz sözlerle savundu

İşledikleri katliamlara bahaneleri, kan donduran cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Beşiktaşlı futbolcuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Erman Toroğlu'na suç duyurusu

Milli oyuncuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Başı büyük belada
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.