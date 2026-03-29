CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
TCK 299 KAPSAMINDA İNCELEME
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Özel'in sözlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında ele alındığı belirtildi.
MİTİNGDEKİ AÇIKLAMALARI GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ
Soruşturmanın, Özel'in Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine başlatıldığı öğrenildi.