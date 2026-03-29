CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

TCK 299 KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Özel'in sözlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında ele alındığı belirtildi.

MİTİNGDEKİ AÇIKLAMALARI GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ

Soruşturmanın, Özel'in Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İlgili kanun maddesi tarafsız cumhurbaşkanı için geçerlidir partili cumhurbaşkanı için değil gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Aynn katılıyorum mehmet bey bir parti başkanı ise cumhur başkanı olnaması gerek ama ne gelir elden kurulurken böyle kurulmuş oda yetmemiş birde koruma kanunu çıkartılmış. Oda yetmemiş tapınaklar saraylar yapılmış oda yetmemiş ...........

Haber YorumlarıMalatyalı:

O bir siyasi partinin başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu sözlerde elestirdir. Zoruna gidiliyor parti başkanlığından istifa eder ve herkesin cumhurbaşkanı olur. Yoksada bir kısmın olarak devam eder. Hem parti başkanı olacak hem herkesin cumhurbaşkanı olacak. Yok olmuyor.

Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Sevgili kriterlerini tek tek sıraladı! Ünlü ismin şartları olay oldu
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler

Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz!
Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Sevgili kriterlerini tek tek sıraladı! Ünlü ismin şartları olay oldu
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor

Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor