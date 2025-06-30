CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Miting Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Miting Çağrısı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de düzenleyecekleri mitinge davet ederek, partilerine yönelik yapılan operasyonların siyasi bir oyun olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünkü duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (1 Temmuz) İstanbul Saraçhane'de miting düzenleyeceklerini açıkladı. Özel, partiye dönük hiçbir kumpasın '19 Mart darbesi'nden bağımsız olmadığını belirterek, "Bugünkü duruşmanın da sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, yarın İstanbul Saraçhane'de olacağını aktararak, "Yarın 20.30'da demokrasi ve adaletin yüz karasında ve darbenin 100'üncü kara gününde direnişin kalbinde Saraçhane'deyiz. Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri, bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane'ye davet ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Bu mitingler bir suçluluk psikolojisi ile yapılan mitinlerdir.Ama nafile çabalar Herkes yerinde Silivri’de Güzel Ankara’da ki Külliye de güzel Herkes Hak ettiği yerde

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