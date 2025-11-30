Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Erken Seçim Vurgusu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti kurultayında yaptığı konuşmada erken seçim talebini sürdüreceklerini belirterek, güçlü bir kadro ile iktidar yürüyüşüne başlayacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra da hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız." dedi.

Özel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın üçüncü gününde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Ankara Spor Salonu'na geldi.

Salonda, 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Özel, ardından yaptığı konuşmada, 3 gün boyunca parti içi demokrasi şöleni yaşadıklarını söyledi.

Özel, yeni parti programı ile parti tüzüğünde değişiklik yaptıklarını ve genel başkan seçimini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Dün, 1333 oyla, parti tarihindeki en yüksek oyla bir başarı kazandık. Bu, mücadele azmine, kararlılığa, birlik ve beraberlik talebine atılmış oylardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayla "Çarşaf liste" yöntemiyle seçim yapılmasından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Özel, "Birlikte çalışmaya niyetli olduğumuz arkadaşlarımızla ilgili bir anahtar listemiz var. Delegelerimizi sabahın erken saatlerinden itibaren burada yormadan, salonun imkanlarını zorlamadan, hem demokratik hem insani şartlarda hem de zamanı iyi kullanan bir şekilde Kurultayımızı tamamlamış olacağız. Tüm delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özel, yarından itibaren yenilenen parti kadrolarıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üstü çizilen kimse yok. Onlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar, gölge kabinede görev alacaklar, bakan olmasalar da bakan yardımcısı olacaklar, politika kurullarında yer alacaklar. Kimsenin dışlanmadığı, cumhurbaşkanlığı adaylık ofisine mevcut CHP milletvekili grubundan da çok ciddi katkıların yapıldığı bir süreçle, grubumuz, partimiz, cumhurbaşkanlığı aday ofisimizle birlikte çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü yarından itibaren başlatıyoruz.

Partideki bu güçlü birliktelik, partimize, üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değiştirilmesini ümit eden herkese iyi geldi. Bundan sonra da hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı, köy köy gezerek anlatacağız, CHP başaracak."

Oy verme işlemi sona erdi

Öte yandan ilçe seçim kurulu yetkilileri oy verme işleminin saat 19.30 itibarıyla sona erdiğini duyurdu.

Oyların tasnifi ve sayımının ardından resmi olmayan sonuçlar ilan edilecek. Oylama sonucunda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri belirlenmiş olacak.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
