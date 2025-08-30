CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden tebrik mesajı paylaştı. Bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke; 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
