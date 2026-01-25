Haberler

Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına katıldı

Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ederek, parti çalışmalarına yönelik planlamaları değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ile pazar kampına girdi. Sabah saatlerinde başlayan toplantının geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.

