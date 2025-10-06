CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Kulin'e Üyelik Rozeti Taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine üye olan gazeteci ve yazar Ayşe Kulin'e rozet takıp, üyelik formunu imzaladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin ile CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi. Özel, CHP'ye üye olan Kulin'e rozet takıp, üyelik formunu imzaladı. Kabulde, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer aldı.