Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret edip, depremzedelerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

Özel, ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kayapınar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremlerde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu.

Daha sonra K-12 Konteyner Kent'teki depremzedeleri ziyaret eden Özel, depremzedelerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Politika
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir

Beştepe'den "umut hakkı" açıklaması! "Öcalan" detayı dikkat çekti
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena