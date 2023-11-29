CHP Genel Başkanı Özel, Makine Mühendisleri Odası heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, Yener ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç eşlik etti.