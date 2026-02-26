CHP Genel Başkanı Özel, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "34 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan insanlık suçunu bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.