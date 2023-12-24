Özgür Özel: 'Tüm Farklılarımızla Bir Arada Yaşamayı Egemen Kıldığımız Bu Topraklarda Hristiyan Yurttaşlarımızın Noel Yortusunu Tebrik Ediyor, Noel'in...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Noel Yortusu dolayısıyla; "Ülke olarak çok üzücü günlerden geçmekteyiz. 24 saat içinde 12 askerimizin şehit olması, 86 milyon yurttaşımızı kahretmiştir. Tüm halkımızla birlik ve beraberlik içinde terörün neden olduğu bu acıların üstesinden gelmekte kararlıyız. Tüm farklılarımızla bir arada yaşamayı egemen kıldığımız bu topraklarda Hristiyan yurttaşlarımızın Noel Yortusunu tebrik ediyor, Noel'in tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum" mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özel, yarın kutlanacak olan Noel Yortusu dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Özgür Özel'in Noel mesajı şöyle:

"Ülke olarak çok üzücü günlerden geçmekteyiz. 24 saat içinde 12 askerimizin şehit olması, 86 milyon yurttaşımızı kahretmiştir. Tüm halkımızla birlik ve beraberlik içinde terörün neden olduğu bu acıların üstesinden gelmekte kararlıyız.

Anadolu; tarih boyunca, farklı dinlere inanmış, farklı inançlara sahip, farklı etnik kimliklerden insanların büyük bir hoşgörü içinde yaşamış olduğu bir coğrafyanın adıdır. Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin ardından da bu hoşgörü iklimi büyük oranda sürmüş, yakın coğrafyamızı tehdit eden ötekileştirme, ırkçılık ve ayrımcılık bu topraklarda zemin bulamamıştır.

Tüm farklılarımızla bir arada yaşamayı egemen kıldığımız bu topraklarda Hristiyan yurttaşlarımızın Noel Yortusunu tebrik ediyor, Noel'in tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."