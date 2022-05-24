CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci Ertürk için düzenlenen törene katıldı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu muhabirlerinden Ali Ekber Ertürk için düzenlenen törene katıldı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve dün 54 yaşında hayatını kaybeden Ertürk için, çalıştığı Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu önünde tören düzenlendi.

Törene, eşi Hanife Ertürk, çocukları Aren (7) ve Hezal (8) ile yakınları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesi, Tuzluçayır Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne gönderilecek.