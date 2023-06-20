CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut toprağa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Nuhut'un ailesi ve yakınları katıldı.

ANKARA'da hayatını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut (67), Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Nuhut için bugün Ahmet Efendi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nuhut'un ailesi ve yakınları katıldı. Nuhut'un cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.