CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Boğaziçi Üniversitesi'ne Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirme projesi tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin kulüp odalarını boşaltıp yatakhaneye çevirme hamlesi ile, 3 katlı ranzalar icat ederek 15 kişilik oda yaratma fikrinin mimarlarını tebrik etmek gerek. Tavan daha yüksek olsaydı 4.katı da çıkarlar mıydı acaba? Auschwitz kampına benzemiş" dedi.

Eren Erdem, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin kulüp odalarının boşaltılmasına ve buranın 3 katlı ranzalar koyularak yatakhaneye çevrilmesine tepki gösterdi. Erdem'in bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirme projesi tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin kulüp odalarını boşaltıp yatakhaneye çevirme hamlesi ile, 3 katlı ranzalar icat ederek 15 kişilik oda yaratma fikrinin mimarlarını tebrik etmek gerek. Tavan daha yüksek olsaydı 4. katı da çıkarlar mıydı acaba? Auschwitz kampına benzemiş."