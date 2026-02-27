CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, İzmir'de basın toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de basın toplantısı düzenledi.

Bağcıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'ndaki açıklamasında, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

İran-ABD ile Afganistan ve Pakistan arasındaki gelişmelere değinen Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada bir dezenformasyon, algı yaratma faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün kullanılmayacağı geçen harekatta da hükümet tarafından açıklanmıştı. Zaten ABD'nin kuvvet konuşlandırmasına da baktığınızda İncirlik Üssü kesinlikle bu harekata dahil olmayacak görünüyor. Zaten dahil olmasına da ihtiyacı yok. Bölgede iki tane uçak gemisi ve değişik devletlerin üsleri de mevcut. Ben İncirlik Üssü'nün kullanılmayacağını ve İncirlik Üssü'nün de İran tarafından hedef alınma ihtimali olmadığını değerlendiriyorum."

Bağcıoğlu, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında taraf olmadığını ve her iki devletle irtibatını devam ettiren kararlı bir tutumu olduğunu dile getirdi.

Bu yöndeki tutumu ve politikayı desteklendiklerine işaret eden Bağcıoğlu, "Türkiye, İran konusunda herhangi bir dış müdahalenin oluşturabileceği zararları defaatle gündeme getiriyor ve diğer devletlerle birlikte aracılık yapıyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak dış politika konusundaki duruşumuz da bu şekilde. Biz aynı zamanda dış müdahaleye, askeri müdahaleye karşıyız ama bir devletin de demokratik hakkını arayan vatandaşlarına karşı orantısız güç kullanması ve yasa dışı müdahalelerde bulunmasına da aynı şekilde karşıyız." şeklinde konuştu.

Bağcıoğlu, İran, Afganistan ve Pakistan'daki gelişmelere bağlı Türkiye'ye bir göç olabileceği konusunun gündeme geldiğinden bahsederek, şunları söyledi:

"Muhtemelen devlet kademesi, devleti yönetenlerin de bu konuda gerekli dersleri aldığına inanıyoruz. Tedbirleri alacağına inanıyoruz. Çünkü TSK ve iç güvenlik birimlerimiz bu konuda gayet etkin ve kabiliyetleri yüksek. Sadece İran olayı değil Afganistan ve Pakistan da yeni gelişmelere gebe. Şu anda iki tarafta neredeyse bir konvansiyonel harp haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bölgeden, İran sınırının üzerinden düzensiz göçe hazır olması yönündeki talebimizi, önerimizi, değerlendirmemizi iletiyoruz."

Bağcıoğlu, muvazzaf ve emekli askeri personelin özlük haklarında köklü ve kalıcı iyileştirmeler yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.