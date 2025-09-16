CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu 'Askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan beraat etti

İZMİR'de 'Askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan yargılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu , beraat etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı eski Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TSK'dan ihraç edilen askerler hakkında kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp grubunda protesto çağrısında bulunduğu ve bu çağrıyı da kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle 'Askeri ceza kanununa muhalefet' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağcıoğlu hakkında 'Askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi inceleyen Ankara 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi, yetkisizlik kararı verip, dosyayı İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI'

Bağcıoğlu'nun yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Bağcıoğlu'nun yanı sıra bazı partililer katıldı. Duruşmada söz alan Bağcıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip, beraat talebinde bulundu. Avukatın savunmasının ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. İddia makamı, olayda suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat yönünde görüş bildirdi.

'MUVAZZAF ASKERLERİ TOPLANMAYA ÇAĞIRMADIM'

Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen Bağcıoğlu, "TSK, şehitlerimiz ve savunma sanayini siyaset dışında tutuyoruz. Muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna el vermez. Teğmenleri yalnız bırakmaya da gönlüm el vermez. Takdir mahkemenindir" dedi. Savunmaların ardından karar açıklandı. Hakim, suç unsurluların oluşmadığına kanaat getirip Bağcıoğlu'nun beraatine hükmetti. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Bağcıoğlu, "Hedef göstermeyle başlayan süreç, beraatle sonuçlandı. Ankara'daki soruşturma savcısı ve İzmir'deki mahkeme heyetinin hukukun üstünlüğünü esas alan çalışmalarına teşekkür ederim" dedi.