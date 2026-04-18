CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kocaeli'de partisinin üye katılım toplantısına katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kocaeli'de yaptığı konuşmada, partinin yerel seçimlerdeki başarısını vurguladı ve seçim sürecinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, sandık güvenliğinin ve örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kocaeli'de partisinin Derince İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım toplantısına katıldı.

Yenikent Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Aytekin, CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen kurultayla önemli değişim sürecine girdiğini belirterek, "bu sürecin ardından yapılan yerel seçimlerde partinin Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükseldiğini" söyledi.

Yerel seçimlerin ardından belediyelerin hizmet odaklı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Aytekin, bu süreçte parti yöneticileri ve belediye başkanlarına yönelik çeşitli soruşturmaların gündeme geldiğini kaydetti.

Aytekin, Türkiye'de seçim sürecinin önemine değinerek, sandık güvenliğinin sağlanmasının ve örgütlenmenin güçlendirilmesinin, seçim sonuçları açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Parti teşkilatlarına sahada aktif çalışılması, seçmenlerle birebir iletişim kurulması ve sandık bazlı organizasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulunan Aytekin, Türkiye'de demokratik süreçlerin sandık yoluyla şekillendiğini ve seçimlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

Konuşmaların ardından partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
