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CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde Kalp Krizi Geçiren Faruk Özdemir İçin Taziye Mesajı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Faruk Özdemir Etimesgut Hisarcık Politika Haberler

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