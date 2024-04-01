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CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu Seçimi Kazandıklarını Açıkladı

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CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan partililere hitap etti.

Seçimlerden parti olarak zaferle çıktıklarını belirten Çavuşoğlu, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Bizler tarımıyla, hayvancılığıyla ve turizmiyle ayağa kalkacak bir Denizli'ye inanıyoruz. Bundan sonra Denizli deyince herkesin aklına üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek." dedi.

Belediye çalışanlarını, esnafı ve kendilerine inananları yarı yolda bırakmayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, "Güzel Denizli'de hep beraber olacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Politika

Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli Politika Haberler

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