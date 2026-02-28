Haberler

CHP'li Keleş: 'Bu siyasi bir operasyondur'

CHP'li Keleş: 'Bu siyasi bir operasyondur'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasını 'siyasi bir operasyon' olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Keleş, adalet anlayışına dair eleştirilerde bulunarak, Bolu'daki yardımlaşma kültürünün hedef alındığını savundu.

'BU SİYASİ BİR OPERASYONDUR'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP Bolu İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Keleş, "Bu siyasi bir operasyondur. Bizler bu siyasi operasyonlara teslim olmayacağız. Şu an belediye başkanımız Tanju Özcan ile birlikte 4 belediye meclis üyemiz, 1 başkan yardımcımız ve "Bolu'yu Seviyorum Vakfı" yönetim kurulu başkanımız dahil olmak üzere 13 kişi gözaltında. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? Eğer millete güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki millet, kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek. Tanju Özcan ifadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? Gereği neyse zaten yerine getirilecekti. Bilbordlara fatura karşılığı reklam vererek derin yoksulluk yaşayan ailelerimizin evlatlarına, yani öğrencilerimize burs verilmesi sizi niye rahatsız etti?" dedi

Vakfın tüm Bolu'yu kapsayan bir yardım kuruluşu olduğunu söyleyen Keleş, "Vakfın onur kurulunda farklı siyasi görüşlerden temsilciler, oda başkanları, iş insanları ve hayırseverler bulunmaktadır. Bu vakıf Bolu'nun ortak vicdanıdır. Bolu'daki birlik ve beraberlikten niye rahatsız oluyorsunuz?" diye konuştu.

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ise "Belediye başkanımız Tanju Özcan ve 12 tane daha arkadaşımız hiçbir kaçma şüphesi yokken çağırdıklarında koşa koşa gidip ifadelerini verebilecek durumdayken maalesef sabaha karşı saat 6'da yuvalarından, evlatlarının yanlarından, ailelerinin yanlarından jandarma gözetimiyle gözaltına alınmış bulunmaktadır. Aslına bakarsanız bu bile yargının ne kadar siyasallaştırdığının tam bir somut örneğidir" ifadelerini kullandı.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti

İsrail, İran'da kız ilkokulunu vurdu 51 çocuk hayatını kaybetti!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap