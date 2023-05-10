CHP'den 'Altın Kart' projesi: Her yoksul aileye altın yatırılacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Altın Kart' projesiyle ilgili bilgi vererek, 'Zenginin, kodamanın, kur korumalı mevduatı varsa bundan sonra garibanın da altın korumalı sosyal yardımı var' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Altın Kart' projesiyle ilgili bilgi vererek, "Zenginin, kodamanın, kur korumalı mevduatı varsa bundan sonra garibanın da altın korumalı sosyal yardımı var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmit'te partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. İlk olarak partililerle selamlaşan Özel, daha sonra merkezin önünde toplanan kalabalığa Millet İttifakı projeleri hakkında bilgi verdi. Yoksulluğu bitirmek için önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Özel, şöyle konuştu:

Çiftçiye destek paketi konusunda çalışmalarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Köylere bir ziraat mühendisi ve bir veteriner görevlendirerek ihtiyaç duyulduğunda ücretsiz veterinerlik ve ziraat mühendisinin doğru ürüne yönlendirme, toprak analizi ve baştan belirlenen doğru ürün teşviklerini, maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat uygulamasıyla köylünün bütün sorunlarını çözeceğiz. Bir de bir sözü var onu yerine getireceğiz. 2002 yılından beri Bülent Arınç'ın söz verip, AK Parti'nin söz verip tutmadıkları bir şey var. ÖTV'siz KDV'siz mazot. 'Aslında vereceğiz' dediler. Verdiler. Ama kime verdiler yatlara, gezinti teknelerine. Kime verdiler? Binali Yıldırım'ın mahtumlarının gemilerine, kime verdiler? Bilal Erdoğan'ın gemiciklerine verdiler. Pazar günü bir devir kapanıyor, bir devir açılıyor. Pazara kadar bakan evlatları aldı ucuz mazotu pazardan sonra vatan evlatları alacak. Vatan evlatları" dedi.