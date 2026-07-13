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CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Yalaz'dan imalı paylaşım: "Gün ola, devran döne"

CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Yalaz'dan imalı paylaşım: 'Gün ola, devran döne'
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CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Talat Yalaz, herhangi bir siyasi parti üyeliği olmadığını gösteren belgeyi 'Gün ola, devran döne' sözleriyle paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanlığı görevinden alınan Talat Yalaz, herhangi bir siyasi parti üyelik kaydının bulunmadığını gösteren belgeyi, "Gün ola, devran döne" ifadeleriyle paylaştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, görevden alınan 26 il başkanından biri olmuştu. Yalaz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gün ola, devran döne" ifadelerini kullandı. Paylaşımda Yalaz'ın herhangi bir siyasi parti üyelik kaydı bulunmadığını gösteren belge de yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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