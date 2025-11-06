Haberler

CHP'den 2026 Yılı Bütçesine Sert Eleştiri

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2026 yılı bütçesinin adaletsiz bir şekilde hazırlandığını ve vatandaşın omuzlarına ağır bir yük bindirdiğini ifade etti. Karatepe, bütçenin gençler, emekliler ve çiftçiler için umut taşımadığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "2026 yılı bütçesi, yükün ağırlıklı olarak vatandaşın omuzlarında olduğu, refahın adil bir biçimde paylaştırılmadığı bir bütçeyi temsil etmektedir" dedi.

CHP'li Karatepe, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmayı eleştirdi. Karatepe, Bakan Şimşek'in ifade ettiği gibi 2026 yılı bütçesinin öğrenciye, gençlere, emeklilere, emekçilere, çiftçiye, esnafa yönelik bir bütçe olmadığını söyleyerek, "2026 yılı bütçesi, yükün ağırlıklı olarak vatandaşın omuzlarında olduğu, refahın adil bir biçimde paylaştırılmadığı bir bütçeyi temsil etmektedir. Dolayısıyla gençlere umut sağlayacak bir şey var mı? Verilerden bunu göremiyoruz. Çiftçilere umut sağlayacak bir durum var mı? Verilerden bunu da göremiyoruz. Emeklilere vadedilen bir refah var mı? Emeklilerin milli gelirden aldığı paya baktığımızda ya da onların ücret seviyesine baktığımızda bunun da olmadığını görüyoruz. O zaman diyebiliriz ki 2026 yılı bütçesi, halk için yapılmış, refah üretmek üzere hazırlanmış bir bütçe değil; Türkiye'ye borç verenlerin tahsilatlarını rahat bir biçimde yapmalarını teminat altına alınmak üzere yapılmış bir bütçedir" diye konuştu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
