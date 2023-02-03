CHP'de Parti Meclisi, 9 Şubat'ta toplanacak Politika Haberleri CHP'de Parti Meclisi, 9 Şubat Perşembe günü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. CHP'de Parti Meclisi, 9 Şubat Perşembe günü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası ile Parti Meclis üyelerine gönderilen çağrı metninde, "Parti Meclisimiz 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 12.00'de Ankara'da Parti Genel Merkezinde, '2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmalar' gündem başlığı ile toplanacaktır" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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