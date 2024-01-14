CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Pençe-Kilit Operasyonu'nu Değerlendirdi

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bir toplantı yaptı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP bugün ilk olarak Milli Güvenlik Politakaları Danışma Kurulu'nu topladı. Özgün Özel başkanlığında Genel Merkez'de yapılan toplantının ardından saat 17.30'da ise bu kez Dış Politika Danışma Kurulu toplandı. Bu toplantıya da Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti.

Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Toplantıya önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın; önceki dönem genel başkan yardımcıları emekli büyükelçiler Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, önceki dönem milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

Toplantıda, silahlı terör örgütü PKK'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askeri şehit eden saldırısı ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. CHP'den gelen bilgilendirme notunda, ilk toplantısını bugün yapan Dış Politika Danışma Kurulu'nun belli aralıklarla toplantılarını sürdüreceği belirtildi.