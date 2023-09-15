CHP'de kurultay ne zaman? Genel başkanlık için kolları sıvayan Özel tarih verdi

Bugün saat 14.00'te genel başkanlık adaylığını duyurması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay için tarih verdi. Özel, "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı için genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Öncesinde önemli mesajlar veren Özel, "Kurultay tarihini için 5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" ifadelerini kullandı. Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.

KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Kasım ayı başında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'da gerçekleştireceği basın toplantısıyla duyuracak. Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Özel, grup başkanlığı görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini ve kurultayın 5 Kasım tarihinde yapılabileceğini belirtti.

"HER ÜYENİN GENEL BAŞKAN OLMA HAKKI VARDIR"

Dün ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in aday olma kararına ilişkin, "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Kurultaylarda çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış, 'Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim' diye. Tabii dedik" ifadelerini kullandı.