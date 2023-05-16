Millet İttifakı'nda 2. tur toplantısı! 6 lider CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Milletvekili seçimlerinden çıkan sonuçlar kesinlik kazanırken, Cumhurbaşkanı adayları arasında farklı bir tablo çizildi. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 oy alırken, yüzde 50+1 sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

6 LİDER BİR ARAYA GELİYOR

Millet İttifakı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için kolları sıvadı. İttifaktaki 6 partinin lideri bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

2 HAFTALIK YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

Toplantıda son durum ele alınacak. Seçim sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda 28 Mayıs öncesi yol haritası çizilecek.

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU'NA YENİ GÖREV

Öte yandan kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.