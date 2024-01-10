CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI AMNSUR YAVAŞ'I KIZDIRDI

Beşikçioğlu'nun Etimesgut'tan aday gösterilmesi nedeniyle CHP'de kriz çıktı. Gazeteci Saygı Öztürk, Mansur Yavaş'ın Etimesgut'tan istediği ismin aday gösterilmemesi üzerine Beşikçioğlu'nun adaylığını kızdığını dile getirdi.

Öztürk, "Mansur Bey'in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara'da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP'de." dedi.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR

Yavaş, İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine kendisinin de adaylıktan çekilebileceği iddia ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR BEY'İN HOŞUNA GİTMİŞTİ, İTİRAZ EDECEĞİ BİR ŞEY YOK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Mansur Bey ile fikrimi paylaştığımda hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. İtiraz edeceği bir şey yok. Gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." dedi.