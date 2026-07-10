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CHP Sözcüsü Sarı: "(MYK sonrası) Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi, Tekirdağ il yönetimi görevden alındı.

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CHP Sözcüsü Sarı, MYK sonrası Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin görevden alındığını, bazı il başkanlarının ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Sarı: "(MYK sonrası) Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi, Tekirdağ il yönetimi görevden alındı. Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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