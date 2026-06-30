CHP'de kritik MYK sonrası Denizli İl Başkanı görevden alınarak ihracı istendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK sonrası 26 il başkanı görevden alındı. Karar sonrası Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'da il başkanlığından alınan ve ihracı istenen il başkanları arasında yer aldı.

CHP Genle Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün saat 14.00'te toplandı. Toplantı sonrası CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı 26 il başkanın görevden alındığını, 7 il başkanının ise ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Açıklanan listeye göre Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum hem il başkanlığından alındı hem de ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı